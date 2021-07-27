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عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد وقوع انفجار ضخم في مجمع للكيماويات بمدينة ليفركوزن الألمانية.
وحسبما ذكرته وسائل إعلامية ألمانية، أسفر هذا الانفجار حتى الآن عن فقدان خمسة أشخاص، وإصابة العشرات.