 بالفيديو.. انفجار ضخم في مجمع للكيماويات بمدينة ليفركوزن الألمانية - بوابة الشروق
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بالفيديو.. انفجار ضخم في مجمع للكيماويات بمدينة ليفركوزن الألمانية

نور رشوان
نشر في: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 2:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 2:26 م

عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد وقوع انفجار ضخم في مجمع للكيماويات بمدينة ليفركوزن الألمانية.

وحسبما ذكرته وسائل إعلامية ألمانية، أسفر هذا الانفجار حتى الآن عن فقدان خمسة أشخاص، وإصابة العشرات.


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