تقرير: المخابرات الأردنية أحبطت مخططا إرهابيا لاستهداف جنود إسرائيليين على الحدود

كشف تقرير إخباري أردني اليوم الثلاثاء، أن دائرة المخابرات العامة أحبطت في فبراير الماضي مخططا إرهابيا لأربعة عناصر من داعش لقتل جنود إسرائيليين بالقرب من الحدود الأردنية في منطقة غور الصافي، بأسلحة نارية.

وكشفت لائحة الاتهام الصادرة عن نيابة أمن الدولة، ونقلتها صحيفة "الرأي" الأردنية، أن المتهمين الأربعة يواجهون بالاشتراك تهمتي المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، من قانون منع الإرهاب.

وتجري محاكمتهم لدى محكمة أمن الدولة عن التهمتين المسندتين لهم.

وذكرت الصحيفة أن المتهمين الأربعة في القضية، تربطهم علاقة صداقة، وهم من المؤيدين لداعش، واتفقوا فيما بينهم على ضرورة تنفيذ عمليات إرهابية تثير الرعب بين الناس نصرة للتنظيم، وفق ما ورد في لائحة الاتهام التي قالت "الرأي" إنها حصلت عليها.

وأضافت أن الجهد الاستخباري والعملياتي لرجال المخابرات العامة، أسفر عن كشف أفراد تلك الخلية، والقبض عليهم، ما حال دون تمكنهم من إتمام مخططهم، والذي كان سيبدأ بالاشتباك مع حرس حدود الجيش الأردني بالأسلحة النارية، تمهيدا للوصول للجنود الإسرائيليين وقتلهم.