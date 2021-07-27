إدراج مدينة السلط الأردنية على قائمة التراث العالمي

أدرجت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، خلال دورتها الرابعة والأربعين المنعقدة في الصين "افتراضيا"، مدينة السلط الأردنية "مدينة التسامح والضيافة الحضارية" على قائمة التراث العالمي.

وقال وزير السياحة والآثار الأردني نايف الفايز- خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة- إن مدينة السلط من بين الأولويات العليا للمملكة؛ لأهميتها في إظهار خصائص التسامح والعيش المشترك والرعاية الاجتماعية بين سكانها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأضاف أن التكافل الاجتماعي بين الأسر في مدينة السلط وزوارها، وعدم وجود أحياء منفصلة على أساس ديني هو من الميزات الواضحة للمدينة، مؤكدا أن إدراج السلط على قائمة التراث العالمي سيدعم ثقافة التراث والتسامح والوئام بين الأديان.

من جانبه، قال مدير دائرة الآثار العامة بالوكالة هشام العبادي إن إدراج مدينة السلط على قائمة التراث العالمي، يأتي نتيجة التعاون الكبير والجهود الحثيثة والعمل بروح الفريق الواحد بين الوزارة والجهات المعنية الأخرى، مؤكدا أن إدراج ستة مواقع أردنية أثرية على قائمة التراث العالمي يعزز من مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية.

يذكر أن المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي في الأردن، هي البترا، وقصير عمرة، وأم الرصاص، ووادي رم، والمغطس، بالإضافة إلى مدينة السلط المدرجة حديثا.