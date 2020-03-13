 الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل تحقق قفزة نوعية في ترتيب الجامعات في العالم - بوابة الشروق
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الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل تحقق قفزة نوعية في ترتيب الجامعات في العالم

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 8:31 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 8:31 ص

حققت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قفزة نوعية في الترتيب العالمي للجامعات وفقا لتقييم (webometrics)، في تقييم شهر يوليو 2021، الخاص بالتصنيف الدولي الجامعات.
واحتلت الأكاديمية المركز 2075 من إجمالي اكثر من 31 الف جامعة من مختلف دول العالم، وحققت تقدما مرموقا في ترتيب الجامعات في التصنيف العالمي (webometrics)، بعد أن كان ترتيبها 2204 في تصنيف يناير 2021، حيث قفزت الأكاديمية 129 مركزا في ترتيب الجامعات العالمية في فترة وجيزة بالرغم الظروف العالمية لجانحة فيروس كورونا
ويعد نظام تصنيف ويبومترکس العالمي للجامعات (webometrics) أكبر نظام التقييم الجامعات العالمية؛ حيث يغطي ما يزيد عن 31 ألف جامعة على مستوى العالم، ويصدر في إسبانيا عن المجلس العالي البحث العلمي، ويرتبط بمعيار الأبحاث والملفات القنية ، ويجري تحديثه بشكل دوري كل 6 أشهر ، ويهدف إلى تحفيز الباحثين في جميع انحاء العالم لنشر أكثر وأفضل المحتويات العلمية على الانترنت.
ويعتمد ويبومترکس ( Webometrics ) في تقييمه على نشاطات الجامعات التي تظهر في موقعها الالكتروني وتستند إلى عدد من المعايير، والتي من بينها عند الأبحاث والدراسات والتقارير المنشورة الكترونيا ، ومدى استخدام اسم الجامعة في الروابط الخارجية ومحركات البحث و غيرها.


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