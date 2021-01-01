رئيس التعاون الإسلامي يؤكد حرص المنظمة على أمن واستقرار تونس

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الثلاثاء، حرص المنظمة على أمن واستقرار تونس ودعمها الكامل للشعب التونسي، متمنيا لها سرعة اجتياز المرحلة الحالية وعودة الاستقرار والهدوء وتحقيق تطلعات الشعب لما فيه الخير والاستقرار.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه العثيمين مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، وذلك في إطار متابعة الأمانة لآخر المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية في الجمهورية التونسية.

وعبر العثيمين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، عن ارتياحه لعلاقات التعاون المتميزة التي تربط المنظمة بالجمهورية التونسية، مثمنا دور تونس الفاعل ومساهماتها البناءة في المنظمة، معربًا عن تطلعه للمزيد من الدعم وتعزيز سبل التعاون في جميع المجالات بما يخدم أهداف المنظمة ومصلحة تونس وشعبها.