قيرغيزستان تسجل 969 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية

سجلت قيرغيزستان، اليوم الثلاثاء 969 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، معظمهم في العاصمة بيشكيك، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 159 ألفا و89 حالة اصابة.

وذكر المركز المعني برصد حالات (كوفيد-19) وفقا لوكالة أنباء (آكي بيرس) الرسمية في قيرغيزستان - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 1616 حالة تعاف جديدة، مما رفع اجمالي عدد المتعافين من الجائحة في البلاد إلى 138 ألفا و316 متعافيا. فيما تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة من جراء المرض في أخر 24 ساعة، ليرتفع اجمالي الوفيات إلى أكثر 2275 حالة وفاة.

وأضاف المركز صباح يوم أمس أن 4552 مريضا بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم 899 في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في قيرغيزستان، فقد أكد المركز يوم أمس أن أكثر من 352 ألف شخص في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات، منهم 107 ألاف و826 حصلوا على الجرعة الثانية.