فيريرا يحرز أول ذهبية أولمبية في ركوب الأمواج بطوكيو

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أحرز البرازيلي ايتالو فيريرا اليوم الثلاثاء أول ميدالية ذهبية أولمبية في الركمجة (ركوب الأمواج)، حيث فاز بالميدالية الذهبية في الركمجة لفئة الرجال ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وسجل فيريرا 14ر15 نقطة متفوقا على الياباني كانوا ايجاراشي الذي سجل 60ر6 نقطة ليحرز الميدالية الفضية في الرياضة التي تدرج للمرة الأولى ضمن الألعاب الأولمبية.

وفي وقت سابق اليوم، أحرز الأسترالي أوين رايت أول ميدالية أولمبية في الركمجة حيث فاز بالميدالية البرونزية.

وتفوق أوين رايت /31 عاما/ على البرازيلي جابرييل ميدينا /27 عاما/ في مواجهة حسم الميدالية البرونزية، حيث سجل أوين رايت 97ر11 نقطة متفوقا بفارق 2ر0 نقطة فقط على منافسه البرازيلي الذي سجل 77ر11 نقطة.