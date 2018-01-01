إصابة توليسو لاعب نادي بايرن ميونخ بعدوى فيروس كورونا

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن نتيجة اختبار كورونا الذي أجراه لاعبه كورنتان توليسو جاءت إيجابية.

وأوضح النادي البافاري أن اللاعب الفائز مع المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم (مونديال روسيا 2018) دخل في عزل منزلي في بلاده مشيرا إلى أنه بذلك سيتغيب عن الاستعدادات التي يجريها المدير الفني يوليان ناجلسمان لبدء موسم الدوري في الثالث عشر من أغسطس المقبل.

تجدر الإشارة إلى أنه بسبب إصابات في العضلات وتمزق في الوتر فإن توليسو لم يشارك مع بايرن في الموسم الماضي سوى في 24 مباراة تنافسية فقط أحرز خلالها ثلاثة أهداف.