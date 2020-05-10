محافظ دمياط تبحث أسباب الكسر المتكرر لخط مياه طريق علي مشرفة

بحثت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مع أعضاء اللجنة المُشكلة من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، ما توصلت إليه المعاينات التي أجرتها بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط؛ للوقوف على الأسباب التي ينتج عنها تكرار كسر خطوط المياه بالقطاعات التي تم تطويرها؛ بطريق الدكتور علي مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية".

وشددت منال عوض على مواصلة إجراء المعاينات وإعداد الدراسات للوصول إلى الأسباب التي تؤدي إلى حدوث ذلك، وكذا وضع حلول محددة ونهائية لتلك المشكلة، حتى لا تتسبب في إلحاق الضرر بالمناطق التي يتم رصفها و تطويرها، موجهة بوضع جدول زمنى يتضمن مواعيد الانتهاء من هذه الأعمال حتى يتسنى إنهاء المشروع خاصة مع أهمية وحيوية هذا الطريق.

وأوضحت الانتهاء من مراجعة خطوط المياه بطريقا الدكتور مشرفة وكورنيش النيل وشارع صلاح سالم، وإعداد تقارير تفصيلية بما تم ملاحظته؛ للوقوف على أي مشكلات قبل حدوثها، ووضع مقترحات للحلول وفقاً للأساليب الفنية المقررة، للحفاظ على ما تقوم به المحافظة بتنفيذه من مشروعات للتنسيق الحضاري.