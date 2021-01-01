قال باسل الترجمان، المحلل السياسي التونسي، إن الإدارة الأمريكية صرحت أن ما جرى بتونس ليس انقلابًا وإنما شأن داخلي ولن تتدخل به، مشيرًا إلى نشر مقالة في مجلة واشنطن بوست تتحدث عن ما سمي بالربيع العربي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه عبر فضائية «dmc»، مساء الاثنين، أن الشعب التونسي يسترد حقوقه، متابعًا: «في اعتقادي أن تونس اليوم تسير في الاتجاه الصحيح وهناك رضى وعدم قلق دولي من قرارات الرئيس وهذه مؤشرات دولية عن دعم دولي».

وأوضح أن حركة النهضة والإسلام السياسي في حالة عزلة الآن على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لافتًا إلى أن التحدي القائم حاليًا هو إعادة تفعيل وتشغيل الإدارة في تونس واستعادة الثقة بين الموظفين والدولة، وتفعيل الاقتصاد الوطني.

وذكر أن إنقاذ تونس هو المهمة الأساسية حاليًا وليس مواجهة جماعة الإخوان، مضيفًا أن جماعة الإخوان غادروا اعتصامهم بجوار البرلمان لعلمهم أنه لن يقف بجوارهم أحد.

