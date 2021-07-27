 3 أشهر مهلة أمام الحكومة الإسرائيلية لحسم ملف نقل النفط الإماراتي عبر إيلات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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3 أشهر مهلة أمام الحكومة الإسرائيلية لحسم ملف نقل النفط الإماراتي عبر إيلات

وكالات
نشر في: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 11:17 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 11:17 ص
أعطت محكمة العدل العليا في إسرائيل، الحكومة، مهلة ثلاثة أشهر وأسبوعين، لتقديم ردها على الالتماس الذي تطالب فيه منظمات بيئية إسرائيلية بإلغاء اتفاق بين شركتين إسرائيلية وإماراتية.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، فإن محكمة العدل العليا أمهلت الدولة هذه المدة لتقديم ردها على الالتماس الذي تطالب فيه منظمات بيئية إسرائيلية بإلغاء الاتفاق الموقع بين شركة "كاتسا" الإسرائيلية وأخرى من الإمارات، لنقل النفط الإماراتي عبر إيلات وإشكلون إلى أنحاء مختلفة من العالم.

وأفادت الهيئة بأن "هذه المنظمات تحذر من تداعيات هذا الاتفاق على البيئة، ولا سيما على الشعب المرجانية في إيلات".

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