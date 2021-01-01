قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن اليوم يعد الاحتفال رقم 69 بالعيد القومي للمحافظة، مشيرًا إلى إطلاق احتفالية ضخمة هذا العام مستمرة حتى 3 أيام تهدف لإسعاد المواطنين والزوار.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الاحتفال اليوم يبدأ بموكب الزهور الذي يشارك به الـ 10 أحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، سواء شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، موضحًا أن السيارات المحملة بالزهور ستجوب إسكندرية بالكامل لمسافة 16 كم على الكورنيش.

وذكر أن إسكندرية تشهد تطورًا في جميع المناطق العشوائية منذ تولي الرئيس السيسي للحكم، لافتًا إلى تفقد الرئيس رابع أيام لعمليات تطوير محور التعمير الذي يعتبر طريق موازي للطريق الساحلي.

وعن أزمة عقار الجمرك المائل، لفت إلى أن الإسكندرية بها 164 عقار مائل، تواجدت في ظل البناء العشوائي، وعقار الجمرك رقم 165، مشيرًا إلى تفقد لجنة هندسية لعقار الجمرك والتي أفادت بإزالة 10 أدوار علوية، وسيتم الانتظار 3 أشهر لدراسة وضعه بعد تلك المدة.

