 مودرنا: الشركاء الأجانب في تصنيع لقاح كورونا يواجهون تأخيرات - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 يوليه 2021 9:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن تكسر مصر رقمها التاريخي بتحقيق أكثر من 5 ميداليات أوليمبية في أولمبياد طوكيو؟

النتـائـج تصويت

مودرنا: الشركاء الأجانب في تصنيع لقاح كورونا يواجهون تأخيرات

لقاح مودرنا
لقاح مودرنا
واشنطن (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 8:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 8:07 م
قالت شركة مودرنا الأمريكية لصناعة الأدوية، اليوم الثلاثاء، إن شركاءها في تصنيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) "يواجهون تأخيرات" بسبب مسائل تتعلق بالاختبارات المختبرية حدثت في الأيام الأخيرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن متحدثة باسم الشركة قولها في بيان إنه في حين تم حل المشكلة، إلا أنها أبطأت طرح لقاح مودرنا إلى أسواق خارج الولايات المتحدة.

وأوضحت المتحدثة باسم الشركة كولين هوسي أن المشكلة سوف تتسبب في تعديلات قصيرة الأجل في توصيل اللقاح خارج الولايات المتحدة.

وتقوم مودرنا حاليا بشحن اللقاحات بعد صناعتها مباشرة مما يعني أنه ليس لديها مخزونات إضافية لتلافي تأثير هذه العراقيل المؤقتة على الإمداد.

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء كوريا الجنوبية في اجتماع إن مودرنا أبلغت بلاده بأن تعديل جدول إمداد اللقاح "حتمي" بسبب "مشكلة انتكاسة الإنتاج".

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك