مودرنا: الشركاء الأجانب في تصنيع لقاح كورونا يواجهون تأخيرات

قالت شركة مودرنا الأمريكية لصناعة الأدوية، اليوم الثلاثاء، إن شركاءها في تصنيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) "يواجهون تأخيرات" بسبب مسائل تتعلق بالاختبارات المختبرية حدثت في الأيام الأخيرة.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن متحدثة باسم الشركة قولها في بيان إنه في حين تم حل المشكلة، إلا أنها أبطأت طرح لقاح مودرنا إلى أسواق خارج الولايات المتحدة.



وأوضحت المتحدثة باسم الشركة كولين هوسي أن المشكلة سوف تتسبب في تعديلات قصيرة الأجل في توصيل اللقاح خارج الولايات المتحدة.



وتقوم مودرنا حاليا بشحن اللقاحات بعد صناعتها مباشرة مما يعني أنه ليس لديها مخزونات إضافية لتلافي تأثير هذه العراقيل المؤقتة على الإمداد.



وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء كوريا الجنوبية في اجتماع إن مودرنا أبلغت بلاده بأن تعديل جدول إمداد اللقاح "حتمي" بسبب "مشكلة انتكاسة الإنتاج".