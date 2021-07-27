 وزير الصحة العماني: أغلب إصابات كورونا في السلطنة من سلالة دلتا - بوابة الشروق
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وزير الصحة العماني: أغلب إصابات كورونا في السلطنة من سلالة دلتا

الكورونا في عمان
الكورونا في عمان
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 8:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 8:03 م
قال وزير الصحة العماني الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، إن «أغلب الحالات في السلطنة من سلالة دلتا سريعة الانتشار وتؤثر على جميع الأعمار»، منوهًا إلى أن تلك السلالة أكثر حدة من سابقاتها.

ونقلًا عن وكالة الأنباء العمانية، مساء الثلاثاء، أضاف «السعيدي»، أن عدد المرضى الذين تم إدخالهم إلى العناية المركزة مباشرة من منازلهم، خلال الأيام الماضي، مرتفع جدًا، لافتًا إلى أن الأمر يدل على مدى شدة المرض وشراسته.

ونوه إلى ارتفاع إصابات كورونا بشكل مقلق جدًا مع ظهور السلالة الجديدة (دلتا)، موضحًا أن اللجنة العُليا اتخذت القرار بالإغلاق الجزئي والإغلاق التام؛ بسبب ارتفاع الإصابات بعد عيد الفطر بشكل غير مسبوق.

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