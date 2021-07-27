إيران تسجل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 357 حالة وفاة و34951 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فإن حصيلة الإصابات اليومية الجديدة هي الأعلى التي يتم تسجيلها في إيران، وذلك بعد تسجيل حصيلة قياسية أخرى للإصابات في اليوم السابق بلغت 31814 حالة.

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو ثلاثة ملايين و 758 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 89479.

وذكرت أن 5100 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز ثلاثة ملايين و291 ألف حالة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

جدير بالذكر أن تفشي سلالة دلتا من فيروس كورونا في إيران جعل نحو نصف مدن إيران مصنفة حمراء "شديدة الخطورة فيما يتعلق بتفشي كورونا".