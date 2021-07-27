وزير الخارجية العراقي: خروج القوات الأمريكية لا يعني انتهاء الوجود الأجنبي

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن خروج القوات الأمريكية من العراق لا يعني انتهاء الوجود الأمريكي بالعراق، إذ ستبقى في البلاد مهمة للجيش الأمريكي بصفة استشارية وتدريبية، لافتا إلى أن العراق بحاجة ماسة إلى الإبقاء على القوات لغرض التدريب وتقديم الدعم اللوجستي للقوات العراقية.

وقال حسين - في تصريحات أوردتها قناة السومرية نيوز الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن الإعلان المرتقب الذي سيشهده البيت الأبيض في ختام لقاء الكاظمي مع بايدن، سيكون متزامنا مع ختام جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة والأخيرة بين البلدين، مضيفا أنه من المقرر صدور بيان مشترك حول ما تم التوصل إليه فيما أن كانت أمريكا جدية في سحب قواتها أم لا.

وأشار إلى أن الحوار الاستراتيجي بجولته الرابعة والتي قد تكون الأخيرة يعيد ملف خروج القوات المسلحة الامريكية من العراق إلى الواجهة، مضيفا أن ملف الاتفاق على سحب القوات هو المرتقب الأول على طاولة الحوار والذي من المقرر أن يطرح جدولا زمنيا لا يتعدى نهاية ديسمبر من العام الحالي، وذلك بعد أكثر من خمس سنوات على عودة القوات الأمريكية إلى العراق في إطار التحالف الدولي للحرب على الإرهاب.