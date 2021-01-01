قال رئيس تيار المستقبل اللبناني، سعد الحريري، إن المؤتمر الصحفي الذي يعقده اليوم مخصص لموضوع واحد فقط، وهو جريمة مرفأ بيروت.

وجدد الحريري، في مؤتمر صحفي عقده، مساء الثلاثاء، حرصه على توصل أهالي ضحايا حادث مرفأ بيروت إلى حقيقة ما حدث، والمسؤول عن التفجير الذي وقع.

وأضاف أنه على الصعيد الشخصي ابن شهيد قتل في عملية تفجير، ويعلم جيدًا ماذا يعني أولياء الدم، رافضًا المزايدة على موقفه من جريمة انفجار مرفأ بيروت.

وأوضح أن هناك جهات متخصصة بتزوير التاريخ، ويعملون ليلًا ونهارًا للقول بإن نواب المستقبل تخلوا عن الحقيقة والعدالة، مشيرًا إلى أن هذا الكلام هو قمة التضليل والتزوير والكذب.