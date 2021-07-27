ارتفاع طفيف لأسعار النفط وسط تعاملات حذرة

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شهدت أسعار النفط ارتفاعات طفيفة، اليوم الثلاثاء، وسط تعاملات حذرة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 22 سنتا، أو بنسبة 3ر0%، إلى 92ر73 دولارا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسعة سنتات، أو بنسبة 1ر0%، إلى 72 دولارا للبرميل.

ولا يزال التجار يعتقدون أن إجمالي الإمدادات سيكون أقل من مستوى الطلب المتوقع، على الرغم من قرار تحالف "أوبك بلس" زيادة الإنتاج لبقية العام.

ومن المتوقع أن يساعد ارتفاع معدلات التطعيم في تعويض أي تأثير سلبي على الطلب بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا حول العالم.

وينتظر المستثمرون بيانات المخزونات التي سينشرها معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم وتقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية المقرر صدوره يوم غد لتوقع التوجه في الفترة القادمة.