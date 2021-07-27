 المركزي العراقي: الولايات المتحدة تعهدت بحماية أموال البنك لدى الدول الأخرى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المركزي العراقي: الولايات المتحدة تعهدت بحماية أموال البنك لدى الدول الأخرى

د ب ا
نشر في: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 10:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 10:33 ص

أكد البنك المركزي العراقي اليوم الثلاثاء أن جميع احتياطيات وأموال البنك محصنة ولا يمكن لأية جهة الحجز عليها.

وذكر البنك في بيان صحفي وزع اليوم أن "الجهات القانونية في الولايات المتحدة الأمريكية أكدت لمحافظ البنك المركزي العراقي أن جميع احتياطيات وأموال البنك المركزي العراقي محصنة ولا يمكن لأية جهة الحجز عليها".

وأضاف البيان أن الجهات القانونية الأمريكية أكدت أنها ستدافع عن حصانة احتياطيات وأموال البنك لدى الدول الأخرى، وأنه لا يمكن المساس بهذه الاحتياطيات.

وأكد البنك أن العراق سيكمل خلال الفترة القادمة دفع كامل التعويضات والفوائد المترتبة عليه ما قبل 2003، وأن ذلك سيؤدي إلى رفع الحصانة الدولية عن أموال العراق في الخارج وستكون عرضة للتنفيذ عليها من بعض الدائنين من جهات وشركات أخرى.


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