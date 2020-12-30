ما أنواع الأقمشة التي تتناسب مع نزول المسبح وكيفية الحفاظ عليها؟

يمكن أن يكون التسوق للحصول على ملابس السباحة المثالية تجربة شاقة نظرًا للعديد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار، مثل التصميم والأسلوب، والملاءمة، ومدى ثباتها بعد قضاء ساعات في الماء، وكيف أنها تعزز الشخصية، ولكن الشيء الوحيد الذي ينساه الكثير من المتسوقين هو نسيج ملابس السباحة، حيث تعتبر مادة أو قماش ملابس السباحة مهمًا لأن معظم العوامل المذكورة سابقًا ستتأثر بها إلى حد كبير.

موقع "جلوبال سيرفر" نشر مجموعة من المعلومات حول أنواع الأقمشة الأكثر شيوعًا المستخدمة في صنع ملابس السباحة، وميزاتها بالإضافة إلى إيجابيات وسلبيات كل منها.

-أنواع أقمشة ملابس السباحة

*البوليستر

البوليستر هو أحد المواد الأكثر شعبية لملابس السباحة غير الرسمية والنشطة، خاصة في ساحة السباحة التنافسية، وذلك لأنها تحافظ على ألوانها جيدًا حتى بعد الاستخدام المتكرر والتعرض للكلور، ويتم معالجتها أيضًا للحماية من الأشعة فوق البنفسجية، لذلك لا داعي للقلق بشأن تلاشي ألوانها عندما تستلقي على كرسي صالة حمام السباحة.

ويتميز البوليستر أيضا بأن أليافه القوية والمرنة تسمح له بالحفاظ على شكله بشكل أفضل لفترة أطول ومقاومة الانكماش، لذلك تعتبر ملابس السباحة المصنوعة من البوليستر أغلى ثمناً من ملابس السباحة المصنوعة من مواد أخرى، ولكن متانتها في جميع الظروف تجعلها استثمارًا رائعًا وتساعد على توفير المال على المدى الطويل.

* نايلون

تشترك أقمشة النايلون في بعض ميزات البوليستر الممتازة، بما في ذلك مقاومة التآكل والنعومة وسهولة التنظيف، كما أنها متينة بفضل بنائها القائم على البوليمر.

-أنواع بطانة ملابس السباحة

بصرف النظر عن نسيج ملابس السباحة، هناك شيء آخر يجب مراعاته عند اختيار ملابس السباحة وهو البطانة، حيث تستخدم ملابس السباحة بشكل عام نوعين من البطانة وهما مزيج النايلون والليكرا والتريكو المنسوج.

* مزيج النايلون ليكرا

تستخدم بعض ملابس السباحة مزيجًا من النايلون / ليكرا لبطاناتها، ولكن هذه الملابس تتشبث كثيرًا بالجسم عندما تبتل مما قد يتسبب في شعور بعض النساء بالوعي الشديد وحتى الإحراج، وهذا هو السبب في أنه من الأفضل عمومًا اختيار ملابس السباحة ذات البطانة المتخصصة للمساعدة في تقليل التشبث وتنعيم الدمامل السيلوليت، كما أنها تساعد في جعل ملابس السباحة أخف وزنا بشكل عام، وهو أمر يستحق النظر.

*تريكو نيت

تستفيد معظم ملابس السباحة من نسيج التريكو لبطانة البطانة، سواء كانت مصنوعة من مزيج من النايلون أو البوليستر والياف لدنة، وذلك لأنها خفيفة الوزن وناعمة، شفافة ولكنها ليست لامعة، ومتوفرة بألوان الأسود أو الأبيض أو عارية، ولديهم أربعة اتجاهات قابلة للتمدد، مما يجعلها تشبه نسيج ملابس السباحة ولكن بدون قدر كبير من المرونة.

-العناية بملابس السباحة

يمكن أن تكون ملابس السباحة باهظة الثمن إلى حد ما، خاصة الملابس ذات العلامات التجارية، لذا يجب الاعتناء بها جيدًا للحصول على أقصى استفادة من المال.

*غسل ملابس السباحة دائمًا باليد

لا يُنصح أبدًا بغسل ملابس السباحة في الغسالة، وذلك لأن الحركة الدوامية ومنظفات الغسيل القاسية يمكن أن تلحق الضرر بملابس السباحة، وتحديداً أليافها، لذلك يجب غسل ملابس السباحة يدويًا وشطفها بالماء الصافي بعد كل استخدام.

*عدم تجفيف ملابس السباحة في الغسالة

إذا لم يكن من المستحسن غسل ملابس السباحة في الغسيل، فلا داعي للقول إنه لا يجب تجفيفها في المجفف أيضًا، حيث تؤدي الحرارة المنبعثة من المجفف إلى إضعاف الألياف التي تتكون منها ملابس السباحة، وإذا كانت الحرارة عالية جدًا، فقد تذيب مرونة ملابس السباحة.

*تجفيف ملابس السباحة في الظل

بعد غسل ملابس السباحة يجب نشرها في حبل الغسيل تحت بقعة مظللة للتنقيط والتجفيف في الهواء، والحرص على عدم ترك ملابس السباحة تجف تحت أشعة الشمس المباشرة، وذلك لأن أشعة الشمس فوق البنفسجية يمكن أن تضعف ألياف النسيج.

*الاستحمام مع ملابس السباحة

ينصح الخبراء بالاستحمام بملابس السباحة بعد السباحة، وذلك لأن الشامبو يمكن أن يساعد في إضافة تأثير إزالة الروائح الكريهة من ملابس السباحة.