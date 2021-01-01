الإسكان: جار تطوير وتوسعة محور السادات في القاهرة الجديدة بطول 11 كيلومتر

أجرى المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروعات تطوير المحاور والطرق وأعمال المرافق الجاري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، وقيادات الهيئة والجهاز.

واستهل مسئولو الإسكان جولتهم، بمتابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالتجمع الأول، حيث يتم تطوير محور السادات بطول 11 كم، وكذا العمل على توسعة المحور، وجعله محورا حرا يتم ربطه بمحور الميثاق وحتى التسعين الشمالي، ويعتبر مدخلا رئيسيا للتجمع الأول، كما يجري الآن تعديل المحور بتقاطعه مع مصطفى كامل.

كما مر مسئولو الوزارة على أعمال تطوير محور يوسف السباعي بطول 11 كم حتى ربطه بطريق السويس، وأعمال تطوير محور مصطفى كامل بطول 6.500 كم من طريق السويس حتى التسعين الشمالي.

وفي ختام الجولة، تم المرور على أعمال تطوير محور طه حسين بطول 4.5 كم، من الطريق الدائري وحتى مصطفى كامل، وكذا أعمال تطوير محور نجيب محفوظ بطول 6 كم.

من جانبه أشار المهندس أمين غنيم إلى أنه جارٍ حالياً تنفيذ خطوط الانحدار الرئيسية داخل المدينة، والتي تعتبر جزءا من مشروع الحل الآجل لتطوير منظومة الصرف بمدينة القاهرة الجديدة حيث تتراوح أقطار الخطوط من (800 مم – 1800 مم)، ويتم تنفيذ الخطوط بالتجمع الأول لنقل مياه الصرف الصحي بطريقة الانحدار على الخطوط الرئيسية المقترح تنفيذها إلى الجبل الأصفر بمسارها بطريق السويس وامتداده، مؤكدا أهمية تطوير مداخل ومحاور التجمع الأول وربطها بالطرق الرئيسية (السويس والطريق الدائري – طريق الميثاق).

وخلال الجولة، كلف مسئولو الوزارة، بسرعة الانتهاء من الأعمال المتعارضة مع تطوير المحاور الطولية والعرضية بالتجمع الأول، كما وجهوا بسرعة إنجاز الأعمال بأعلى جودة وتكثيف العمل مع إضافة أطقم عمل أخرى للمواقع لسرعة الإنجاز والانتهاء من الأعمال المتعارضة مع المحاور القادمة من مدينة نصر ومصر الجديدة للتجمع الأول، ومنها للعاصمة الإدارية الجديدة.