وزير قطاع الأعمال بعد اجتماعه مع السيسي: دائمًا أستأنس برأي الرئيس

اللقاء تناول متابعة جهود إعادة هيكلة وتطوير الشركات

شدد الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، على أهمية اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تناول متابعة جهود إعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام.

وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء: "نضع كل يوم طوبة في جدار تطوير قطاع الأعمال العام، ودائمًا أستأنس برأي الرئيس.. اجتماعنا كان وضع النقاط على الخروف في المشروعات المتوقفة".

وأضاف توفيق أن الاجتماع تناول جهود تطوير شركة "جسور" بما يساهم في تعزيز أدائها على صعيد التصدير الخارجي، مؤكدًا العمل على افتتاح 16 فرعًا جديدة للشركة على مستوى العالم، بينها سبعة في قارة إفريقيا والباقي أماكن غير مسبوقة مثل البرازيل وأمريكا وألمانيا وروسيا.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، الذي وصفه بأنه خطوة أولى ضمن ضمن مبادرة الرئيس للوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات، متمنيًّا أن تساهم الوزارة في الوصول لهذا الغرض.

وكان الرئيس قد وجه بأن يمثل أداء شركة "جسور" بتواجدها الخارجي جسورًا فعلية ممتدة مع العالم للتواصل التجاري والترويج للمنتجات والصادرات، وذلك في إطار استراتيجية الدولة ومبادرتها بزيادة معدلات التصدير وتنميتها وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق جديدة، خاصةً في دول القارة الإفريقية.

كما كلّف الرئيس بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وذلك للمساهمة بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي ودعم الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الدولة، وذلك من خلال حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام، والميكنة، وتنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة ببرامج التدريب المتقدمة، مع الاستعانة في هذا الإطار بخبرات المكاتب الاستشارية العريقة في مجال النظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية.