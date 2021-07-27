وزير الخارجية الألماني ينعى ضحايا حادث حافلة مروع في كراوتيا ويعلن وفاة ألماني

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نعى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، ضحايا حادث حافلة مروع في كرواتيا، وأعلن وفاة مواطن ألماني في الحادث.

وأكد ماس اليوم في تغريدة عبر موقع "تويتر"، وجود مواطن ألماني ضمن ضحايا حادث الحافلة التي وقعت بمدينة سلافونسكي برود الكرواتية.

وغرد الوزير: "ننعي ضحايا حادث الحافلة المروع. فرقنا على اتصال وثيق من أجل تقديم المساعدة للناجين".

وبحسب تقارير صادرة في كرواتيا، كانت الحافلة في رحلة تابعة لمكتب سياحي ينظم رحلات بصورة دورية من ألمانيا إلى كوسوفو وألبانيا.

وبشكل إجمالي أسفر الحادث الذي وقع أمس الأول الأحد عن وفاة عشرة أشخاص.