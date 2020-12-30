استمرار غياب عبدالله جمعة عن معسكر الزمالك

يواصل عبدالله جمعة الظهير الأيسر بنادي الزمالك، الغياب عن معسكر الفريق، بداعي خوض تدريبات تأهيلية بسبب إصابة سابقة تعرض لها على مستوى الركبة.

ويغيب جمعة عن معسكر الفريق بمدينة برج العرب بالإسكندرية والذي يستعد من خلاله الزمالك لمواجهة غزل المحلة التي تقام يوم 3 أغسطس المقبل باستاد الإسكندرية.

ورغم معاقبة اللاعب بقرار من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في وقت سابق، بسبب عدم التزامه بالبرنامج البدني المعد له، فإن اللاعب يواصل الغياب الأمر الذي أثار الغموض حول موقفه.

ويزداد موقف جمعة غموضا في ظل الأنباء التي ترددت داخل القلعة البيضاء في الفترة الأخيرة عن أن الإدارة تدرس جدياً العرض المقدم من جانب بيراميدز للتعاقد مع اللاعب، في مقابل انتقال نبيل عماد دونجا إلى صفوف الأبيض.