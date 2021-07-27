معهد اقتصادي ألماني يقترح إنشاء صندوق حكومي لدعم التحول الرقمي والبيئي في الصناعة

اقترح المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية (DIW) إنشاء صندوق تكنولوجيا حكومي بمليارات اليورو لدعم التغيير الرقمي والبيئي في الصناعة.

وجاء في المقترح الذي طرحه المعهد بمناسبة الانتخابات العامة المقررة في سبتمبر المقبل أنه من أجل توفير قوة دفع فعالة لتحول الصناعة، يجب على الحكومة الألمانية تخصيص ما يُقدر بنحو 30 مليار يورو لهذا الغرض.

وبحسب المعهد، تعتبر الصناعة التنافسية والمبتكرة ذات أهمية مركزية، خاصة بالنسبة لألمانيا كدولة مصدرة، حيث تمثل الصناعة أكثر من 80% من الصادرات الألمانية. وجاء في مقترح المعهد: "التحديات الرقمية والبيئية هائلة وستتطلب استثمارات بالمليارات خلال السنوات القادمة".

ورغم ذلك يرى المعهد أنه لا يجب توجيه أموال الصندوق للمصالح الاقتصادية فحسب، بل يجب أن يشمل أيضا تغطية متطلبات اجتماعية واسعة النطاق.

وأدرج المعهد تحت مفهوم المجالات التكنولوجية كل من الإلكترونيات الدقيقة وخلايا البطاريات والهيدروجين الأخضر والمنصات الرقمية والتصنيع الإضافي.

وأشار المعهد أنه يجب أيضا تصميم المشاريع بطريقة لا تقتصر الاستفادة منها على بعض الشركات فقط.