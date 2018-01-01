طلاب الثانوية العامة بالغربية: علم النفس سهل والوقت مناسب

أكد طلاب الثانوي بالغربية القسم الأدبي على سهولة امتحان علم النفس والاجتماع.

وقال محمد عبدالله من مدرسة صناديد بغرب طنطا، إن أجزاء كبيرة من الامتحان جاءت مباشرة والبعض الآخر اعتمد على التفكير والفهم.

وأضاف أسامة زرزورة، أن غالبية الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط وكثير من الطلاب قفل الأسئلة خاصة في الجزئيات المتعلقة بعلم النفس، وتوجد بعض الجزئيات التي تحتاج إلى جهد فى التفكير في علم الاجتماع وتم الإجابة عنها.

وقالت نسمة محمد من نفس اللجنة، إن وقت الامتحان مناسب للزمن المخصص للإجابة، وأن الأسئلة جاءت خالية من التعقيدات وإجاباتها غير متشابهة، والامتحان جاء من المنهج الدراسي وانتهينا من الإجابة عن الأسئلة في نصف الوقت المخصص لأداء الامتحان.