استراليا ترفع الحجر الصحي عن ملبورن بعد احتواء تفشي متغير دلتا

أعلنت السلطات في أستراليا رفع الحجر الصحي المفروض في مدينة "ملبورن"، ثاني أكبر مدينة في البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعدما تم احتواء انتشار متغير دلتا فيها.

وقال "دان أندروز" رئيس وزراء ولاية فكتوريا الأسترالية وعاصمتها "ملبورن"، حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء، إن الوباء لم ينته ويجب أن يكون المواطنين يقظين إزاء هذا الفيروس وانتشار متغير دلتا وذلك على مدار الأيام والأسابيع والأشهر القادمة حتى يتم تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين، موضحا أن هذا الامر سيستغرق وقتا.

وأضافت القناة أن ولاية جنوب أستراليا المجاورة سترفع القيود المفروضة على مواعيد الخروج لسكانها، كما أنه من المحتمل أن تعزز مدينة "سيدني" أكبر مدينة في البلاد من إجراءات الحجر الصحي ساري المفعول منذ خمسة أسابيع.

يذكر أن أستراليا تعمل حاليا على وقف انتشار متحور "دلتا" الذي أصاب قرابة ألف شخص في شهر واحد.