محافظ بني سويف يحيل رئيس منطقة للتحقيق بسبب التراخي في رفع ناتج حفر بالطريق

أمر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بإحالة رئيس منطقة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف للتحقيق؛ وذلك بسبب التراخي في اتخاذ ما يلزم حيال تجمع ناتج حفر لم يتم رفعه بعد انتهاء أعمال توصيل الغاز الطبيعي بالخط المار أمام بنزينة التعاون بنهاية شارع صلاح في اتجاه قرية بني هارون على الطريق المؤدي إلى مركز ببا.

جاء ذلك خلال توجه المحافظ اليوم الثلاثاء، بجولة بمركز ومدينة ببا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"، حيث لاحظ المحافظ وجود تجمع من التراب الذي يعيق الحركة المرورية في وصلة طريق حيوية ويمثل منظرا غير مقبولا بالطريق.

واستدعى المحافظ مسؤولي الوحدة المحلية، موجها رئيس المدينة بإحالة رئيس المنطقة التي تقع بدائرتها تلك المشكلة.

وشدد على المتابعة المستمرة وتلافي تلك المشكلات، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، والمستشار العسكري للمحافظة.