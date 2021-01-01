إصابة أشخاص في انفجار مصنع للكيماويات في ألمانيا

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أصيب عدد من الأشخاص في انفجار في مصنع للكيماويات بمدينة ليفركوزن الألمانية، اليوم الثلاثاء، حسبما أعلنت شرطة مدينة كولونيا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صباحا.

وبحسب البيانات، لا يزال الوضع في الموقع غير واضح حتى الآن.

وأضافت الشرطة: "نحن مع عدد كبير من أفراد الشرطة في الموقع لاستيضاح الوضع".

وفي الوقت نفسه، طلبت الشرطة من المواطنين تجنب المنطقة على نطاق واسع وإبقاء الشوارع خالية أمام خدمات الطوارئ.

وكانت الشرطة أغلقت بالكامل الطرق السريعة في المنطقة المجاورة مباشرة لطريق كولونيا الدائري المزدحم.