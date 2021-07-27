سنغافورة: 129 حالة إصابة محلية جديدة بكورونا

سجلت سنغافورة 129 حالة إصابة جديدة، تم انتقالها محليا لفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء.

ونقلت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية عن وزارة الصحة قولها إنه من بين الحالات التي تم انتقالها محليا، 76 حالة مرتبطة بحالات سابقة وتم وضعها بالفعل في حجر صحي، بينما 25 حالة ذات صلة، تم اكتشافها من خلال المراقبة.

والحالات الباقية الـ28 هي حالات جديدة غير ذات صلة.

ومن بين الحالات، حالة لشخص مسن فوق 70 عاما، تم تطعيمه بشكل جزئي، ويواجه خطر الاعتلال بصورة خطيرة.

وأضافت الوزارة أنه كانت هناك ست حالات قادمة من الخارج، تم وضعها في عزل منزلي لدى وصولها إلى سنغافورة.

وثلاث من تلك الحالات، تم اكتشافها لدى وصولها إلى سنغافورة وثلاث ظهرت عليها أعراض خلال فترة العزل.

وبلغ إجمالي حصيلة المصابين في سنغافورة الآن 64 ألفا و314 حالة.