تظاهر الآلاف في المنطقة الحدودية شمالي غرب باكستان للمطالبة بالسلام في أفغانستان

احتشد آلاف الاشخاص في المنطقة الحدودية الواقعة في شمال غرب باكستان، للمطالبة بالسلام في دولة أفغانستان المجاورة، حيث يتدهور الوضع الأمني ​​قبيل إتمام عملية الانسحاب الكامل للقوات الدولية من هناك.

ونظمت حركة "بشتون تحفُظ" الشعبية، المعنية بالدفاع عن حقوق عرقية البشتون، المسيرة في إقليم جنوب وزيرستان.

ووصف السناتور السابق وزعيم البشتون، أفراسياب ختاك، الحدث الذي تم في مدينة ماكين بأنه "دليل على التضامن" مع شعب أفغانستان.

وكانت المنطقة في أحد الأيام معقلا لتنظيم القاعدة وحركة طالبان، حيث تعرضت الكثير من الأسر لهجمات عنيفة. واتهمت الجالية الحكومة الباكستانية بعدم القيام بما يكفي لحمايتهم.

وقد تم طرد الجماعات المسلحة المرتبطة بالقاعدة والموالية لطالبان من المناطق القبلية في باكستان، في سلسلة من العمليات العسكرية التي تمت منذ عام 2014.

ومع ذلك، تسببت زيادة في الهجمات على قوات الأمن والمدنيين خلال الأشهر الأخيرة، في إثارة القلق من أن تعيد طالبان تجميع صفوفها، وأن تشكل تهديدا خطيرا للمنطقة الحدودية من جديد.