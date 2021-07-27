 محافظ جنوب سيناء : الزلزال الذي تعرضت له شرم الشيخ لم يسفر عن خسائر - بوابة الشروق
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محافظ جنوب سيناء : الزلزال الذي تعرضت له شرم الشيخ لم يسفر عن خسائر

خالد فودة
خالد فودة
رضا الحصري
نشر في: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 8:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 8:08 م
أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ لم تتعرض لأي خسائر جراء الزلزال التي تعرضت له اليوم.

وأوضح المحافظ في تصريح له اليوم الثلاثاء، أنه جرى تشكيل فريق من المتخصصين لمعاينة المواقع التي تأثرت بالزلزال، وحصر الخسائر التي تعرضت لها، وأسفرت نتائج عمل اللجنة عن عدم رصد أي خسائر.

وكانت قد تعرضت منطقة شمال البحر الأحمر، لهزة أرضية على بعد 26 كيلو متر جنوب مدينة شرم الشيخ، في تمام الساعة 4.39 بالتوقيت المحلي، بقوة 3.52 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 27.64 شمالًا، وخط الطول 34.26 شرقًا، والعمق 19.1 كيلو متر.

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