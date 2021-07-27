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أعداد جريدة الشروق
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فلسطين: حالة وفاة و139 إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب ا
نشر في: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 2:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 2:23 م

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة واحدة، و139 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و62 حالة تعافٍ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 6ر98 %، ونسبة الإصابات النشطة 3ر0 %، ونسبة الوفيات 1ر1 % من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود تسعة مصابين يتلقون العلاج في العناية المركزة.

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أصدر بداية الشهر الجاري مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمواجهة استمرار تفشي كورونا.

 


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