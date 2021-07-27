الهند وروسيا تجريان تدريبات عسكرية أغسطس المقبل

أعلن الجيش الهندى، اليوم، إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع روسيا في مدينة "فولجوجراد" الروسية خلال الشهر المقبل.

وأوضح الجيش الهندي -في بيان أصدره فيما يتعلق بهذا الشأن- "إن هذه التدريبات ستبدأ في الأول من شهر أغسطس المقبل وتستمر 13 يوما، وستتضمن إجراء تدريبات على مواجهة عمليات الإرهاب، وذلك بموجب تفويض من الأمم المتحدة بتشكيل قوة مشتركة لمواجهة جماعات إرهابية دولية".

وجاء في البيان "إن التدريبات ستعزز الثقة المتبادلة والتوافق بين الجيشين الهندى والروسي، وستؤدي إلى تبادل الخبرات بينهما".

وأضاف "250 فردا من كل من الدولتين سيشاركون فى التدريبات، وأن فريقا من كتيبة مشاة ميكانيكية هندية أجرى بالفعل تدريبات في مواقع هندية مختلفة لصقل المهارات استعدادا للمشاركة في التدريبات الهندية الروسية المشتركة".

وأشار الجيش الهندى إلى أن هذه التدريبات المشتركة تعتبر علامة على تعزيز التعاون الأمني، وستؤدي إلى دعم أواصر الصداقة الراسخة بين الهند وروسيا.