تأجيل محاكمة المتهمين بقضية تنظيم جند الله لجلسة 13 سبتمبر

قررت الدائرة 3 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين بقضية تنظيم "جند الله"؛ لاتهامهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الشرطة والجيش بمدن محافظات القناة، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، إلى جلسة 13 سبتمبر، لاستكمال فض الاحراز.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بتأسيس جماعة إرهابية على خلاف القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، واستحلال أموال الأقباط وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واعتناق أفكار متطرفة قوامها تكفير العاملين بمؤسسات الدولة، وقتل رجال الجيش والشرطة.



وأضافت التحقيقات أن المتهمين كونوا خلية إرهابية، بناء على تعليمات من عناصر تكفيرية، واعتنقوا أفكارًا متطرفة تقوم على تكفير العاملين بمؤسسات الدولة، واستهداف قوات الجيش والشرطة بمناطق مختلفة محافظات مدن القناة، وتلقى أعضاء التنظيم تمويلات خارجية لشراء الأسلحة والمفرقعات.



وأسندت التحقيقات لأحد المتهمين إعداد جهاز يستخدم فى تصنيع وتركيب المفرقعات التى يتم تفجيرها عن بعد باستخدام التليفونات المحمولة، بتكليف من مسؤول التنظيم، وأن المتهمين عقدوا اجتماعات سرية في منزل أحدهم للتخطيط لاستهداف نقاط الارتكاز الأمنية فى مدن محافظات القناة.