 قوات الأمن التونسية تخلي محيط البرلمان من المتظاهرين - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 يوليه 2021 1:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن تكسر مصر رقمها التاريخي بتحقيق أكثر من 5 ميداليات أوليمبية في أولمبياد طوكيو؟
النتـائـج تصويت

قوات الأمن التونسية تخلي محيط البرلمان من المتظاهرين

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 12:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 12:32 م

أخلت قوات الأمن والشرطة التونسية، اليوم الثلاثاء، محيط البرلمان بوسط العاصمة، من المتظاهرين.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد اتخذ بعض القرارات مساء أول أمس الأحد، حيث أصدر قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

كما قرر سعيد، خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية و الأمنية مساء الأحد، "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب"، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.

وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك