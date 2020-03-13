أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم /الثلاثاء/، تسجيل 681 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة على مستوى البلاد إلى مليونين و249 ألفا و344 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة بأن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 52 ألفا و876 حالة، وذلك بعد تسجيل 27 وفاة خلال يوم أمس، بحسب ما ذكرت صحيفة /كييف بوست/ الأوكرانية.

وتعافى على مدار أمس 515 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى مليونين و184 ألفا و880 شخصا.

وأشارت الوزارة يوم أمس إلى تطعيم 49 ألفا و57 شخصًا ضد كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية حيث تلقى حوالي 39150 شخصًا جرعتهم الأولى، و9907 شخصًا بشكل كامل.