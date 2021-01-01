أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير، الائتلاف الحاكم في السودان، العزم على إجراء تعديل جزئي في مجلس السيادة وترشيح 15 اسما لشغل مناصب ولاة الولايات.

وبموجب الوثيقة الدستورية المُعدلة في 2020، يحق للحرية والتغيير استبدال 5 من أعضاء مجلس السيادة المدنيين، ويتكون المجلس من 14 عضوا، بينهم 5 عسكريين.

وقال عضو المجلس المركزي للائتلاف الحاكم، أحمد حضرة، في تصريح لموقع "سودان تربيون": "نعمل على تقييم أداء أعضاء مجلس السيادة المرشحين من الحرية والتغيير، ومن ثم سنقوم باستبدال بعضهم".

وأشار إلى أن بعض كتل الائتلاف طالبت باستبدال جميع أعضاء مجلس السيادة المرشحين من كتلها، لكن هذا الاقتراح قُوبل بالرفض، حيث تقرر في النهاية تغيير بعضهم.

وامتنع حضرة عن الخوض في الأسماء المرشحة للتغيير، قائلا إن الأمر لا يزال قيد التقييم.

وقال حضرة إن الحرية والتغيير تدرس ترشيح أسماء لشغل مناصب الوُلاة في 15 ولاية من أصل 18.