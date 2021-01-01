 كاردينال في قفص الاتهام للمرة الأولى بالفاتيكان بسبب صفقة عقارات - بوابة الشروق
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كاردينال في قفص الاتهام للمرة الأولى بالفاتيكان بسبب صفقة عقارات

الكاردينال جيوفاني أنجلو بيتشيو
الكاردينال جيوفاني أنجلو بيتشيو
(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 4:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 4:42 م

ظهر كاردينال في قفص الاتهام في الفاتيكان، للمرة الأولى، اليوم الثلاثاء، حيث تجري محاكمته مع تسعة متهمين آخرين بشأن صفقة عقارات خاسرة في لندن.

وتحقق محكمة الفاتيكان في ضلوع الكاردينال جيوفاني أنجلو بيتشيو 73 عاما، وآخرين في فضيحة الاستثمار التي تضمنت استخدام أموال الكنيسة لشراء عقار فاخر في منطقة تشيلسي الثرية في لندن.

ويتردد أنه تم دفع مئات الملايين من اليورو في عملية الشراء، بالإضافة إلى العمولات.

وإلى جانب بيتشيو، يخضع مسؤولون سابقون أيضا في الفاتيكان للمحاكمة، وبينهم مديرون ماليون ومستشار أمني.


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