كاردينال في قفص الاتهام للمرة الأولى بالفاتيكان بسبب صفقة عقارات

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ظهر كاردينال في قفص الاتهام في الفاتيكان، للمرة الأولى، اليوم الثلاثاء، حيث تجري محاكمته مع تسعة متهمين آخرين بشأن صفقة عقارات خاسرة في لندن.

وتحقق محكمة الفاتيكان في ضلوع الكاردينال جيوفاني أنجلو بيتشيو 73 عاما، وآخرين في فضيحة الاستثمار التي تضمنت استخدام أموال الكنيسة لشراء عقار فاخر في منطقة تشيلسي الثرية في لندن.

ويتردد أنه تم دفع مئات الملايين من اليورو في عملية الشراء، بالإضافة إلى العمولات.

وإلى جانب بيتشيو، يخضع مسؤولون سابقون أيضا في الفاتيكان للمحاكمة، وبينهم مديرون ماليون ومستشار أمني.