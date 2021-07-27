الرئيس العراقي يؤكد أهمية نتائج الحوار الاستراتيجي مع أمريكا لتحقيق الاستقرار

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وصف الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الثلاثاء، نتائج الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي بأنها مهمة لتحقيق الاستقرار في العراق.

وقال الرئيس صالح، في تغريدة على حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "نتائج الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي مهمة لتحقيق الاستقرار وتعزيز السيادة العراقية".

وأضاف أن هذه النتائج "ثمرة عمل حثيث من الحكومة العراقية ودعم القوى الوطنية وتستند إلى مرجعية الدولة".

وأكد صالح أن مصلحة العراق تستوجب تعزيز مؤسسات الدولة وحماية السيادة والقرار الوطني المستقل.

وأكد بيان مشترك صدر في ختام جلسة الحوار الاستراتيجي الرابعة بين العراق وأمريكا أن العلاقة الأمنية ستنتقل بالكامل إلى المشورة والتدريب والتعاون الاستخباري، ولن يكون هناك أي وجود لقوات قتالية أمريكية في العراق بحلول 31 ديسمبر 2021.