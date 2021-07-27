يونيسيف: أكثر من 600 مليون طفل متأثرين بإغلاق المدارس

قال جيمس الدر، المتحدث باسم منظمة يونيسيف التابعة للأمم المتحدة، إنه برغم إغلاق المدارس في نصف الكرة الشمالي بسبب الصيف إلا أن حوالى 600 مليون طفل في البلدان التي ليست في عطلة أكاديمية متأثرين بإغلاق المدارس، مشيرا إلى إغلاق المدارس فيما يقرب من نصف البلدان في آسيا والمحيط الهادي، لأكثر من 200 يوم خلال الوباء.

ونوه الدر -وفقا لتقارير- بأن 40% من جميع الأطفال في سن الدراسة في جميع أنحاء شرق وجنوب إفريقيا ليسوا في المدرسة حاليا، ما يعادل أربعة طلاب من بين كل عشرة، مضيفا أن هناك إعادة لإغلاق المدارس في جميع أنحاء المنطقة بشرق وجنوب إفريقيا بسبب الارتفاع في الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقدرت يونيسيف أن حوالي 45 مليون طفل هم خارج المدرسة بالمنطقة بسبب الإغلاق الوبائي، إضافة إلى حوالي 37 مليونا كانوا خارج الفصول الدراسية قبل الوباء.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن التعليم عن بعد كان بعيد المنال بالنسبة لحوالي ثلث أطفال المدارس في العالم على الأقل، وقدرت يونيسيف أن أكثر من 80 مليون طفل عبر شرق آسيا والمحيط الهادي لم يتمكنوا من الوصول إلى أي تعليم عن بعد أثناء إغلاق المدارس.

وقالت المنظمة -حول أطول الفترات لإغلاق المدارس في شرق أفريقيا- إن أوغندا شهدت إغلاقا للمدارس لحوالي 306 أيام، ولديها أدنى اتصال بالإنترنت في المنازل 0.3 % تليها جنوب السودان التي أغلقت المدارس بشكل كامل لما يصل إلى 231 يوما مع أقل من نصف بالمائة من أطفال المدارس لديهم اتصال بالإنترنت في المنزل، أما في جنوب أفريقيا فإن إغلاق المدارس بات يعنى أن قرابة النصف مليون متعلم قد تسربوا من المدرسة تماما على مدار 16 شهرا الماضية.

وطالبت المنظمة بأن تكون المدارس آخر من يغلق وأول من يعاد فتحه في زمن الوباء، قائلة إن هناك دليلا واضحا على أن المدارس الابتدائية والثانوية ليست من بين المحركات الرئيسية لانتقال العدوى.

وحثت يونيسيف على إعادة فتح المدارس في أقرب وقت ممكن مناشدة ألا ينتظر إعادة فتح المدارس حتى يتم تطعيم جميع المعلمين والطلاب خاصة مع مع النقص العالمي في اللقاحات الذي تعاني منه البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل .