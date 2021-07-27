الرئاسة الروسية: قرار واشنطن إنهاء مهام قواتها القتالية في العراق يستحق الاهتمام

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن قرار واشنطن إنهاء مهام قواتها القتالية في العراق يستحق الاهتمام.

وأضاف بيسكوف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أنه من السابق لأوانه إصدار أحكام، ونحن في انتظار الخطوات المقبلة"، مشددا على أنه ينبغي أن لا تزيد احتمالات نشوب صراع في الشرق الأوسط بعد القرار الأمريكي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة ستنهي مهمتها القتالية في العراق مع حلول نهاية العام الجاري، مع استمرار عدد من قواتها لتولي مهام تدريب الجيش العراقي و إمداده بالاستشارات العسكرية.

وجاء إعلان بايدن بعد محادثات أجراها في البيت الأبيض مع رئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي.