أنجولا تسيطر على حصة المليارديرة الأفريقية دوس سانتوس في شركة جالب للطاقة

قالت شركة النفط الأنجولية "سونانجول" إنها تعتزم السيطرة على الحصة غير المباشرة للمليارديرة إيزابيل دوس سانتوس، والتي تبلغ 6% ،في شركة النفط البرتغالية "جالب إنيرجيا"، بعد أن قضت محكمة دولية لصالح الشركة الأنجولية، المملوكة للدولة، في معركة قانونية ضد السيدة التي كانت ذات يوم أغنى امرأة في أفريقيا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء عن بيان لشركة "سونانجول" صدر في وقت متأخر أمس الاثنين أن محكمة التحكيم الدولية، تحت رعاية معهد التحكيم الهولندي، قضت في 23 يوليو أن نقل حصة غير مباشرة في جالب عام 2006 من "سونانجول" إلى شركة تسيطر عليها دوس سانتوس "شابه عدم الشرعية"، ويجب اعتباره "لاغيا وباطلا".

ونتيجة لقرار المحكمة، قالت "سونانجول" إنها سوف تستحوذ على حصة دوس سانتوس التي تبلغ 40% في شركة إسبيرازا هولدنج، وهي الوسيط الذي تستخدمه شركة النفط لشراء أسهم في "جالب"، وتصبح المساهم الوحيد في المشروع.

وتملك إسبيرازا 45% من "أموريم إنيرجيا" القابضة التي تملك 34ر33% من أسهم "جالب".

ولم يتسن الحصول على تعليق على الفور من دوس سانتوس /48 عاما/.

ويمثل الحكم صفعة أخرى لثروة دوس سانتوس، بعد أكثر من عام من بدء السلطات الأنجولية اتخاذ إجراءات صارمة ضد إمبراطوريتها التجارية التي تقدر بمليارات الدولارات.