ضبط 10 طن مخصبات منتهية الصلاحية في البحيرة

شنت مديرية التموين بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي خضر وكيل الوزارة بالتنسيق مع العميد وجدي الصيرفي رئيس مباحث تموين البحيرة، حملات مكثفة علي الأسواق بمراكز المحافظة.

جاء ذلك للوقوف على مدى صلاحية السلع والمنتجات للاستهلاك الآدمي من عدمه، حفاظًا على صحة المواطنين، ومواجهة للغلاء وجشع التجار، ومراقبة للأسواق لتخفيض أسعار السلع، ومنع الظواهر الاحتكارية.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين في البحيرة، بشن حملة برئاسة سمير البلكيمى مدير عام التجارة الداخلية وبالتنسيق مع الرقابة والمتابعة بالمحافظة، تم ضبط 10 طن مخصبات منتهية الصلاحية باحد مصانع المبيدات الزراعية وإعادة تعبئتها وتدوين عليها تاريخ الإنتاج والانتهاء جديد، كما تم ضبط 7000 لتر سولار تم تجميعها من السوق السوداء، بالإضافة إلي ضبط 6000 كجم ملوخية منتهية الصلاحية باحد الثلاجات.

تم تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





