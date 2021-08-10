 تشاد توقع على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تشاد توقع على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 27 يوليه 2022 - 2:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 يوليه 2022 - 2:36 م

وقع سفير تشاد لدى السعودية المندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، زكريا فضل كتر، على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي التي تتخذ من مدينة نور سلطان بجمهورية كازاخستان مقرا لها.

جاء ذلك خلال لقاء سفير تشاد لدى السعودية بالأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة بجدة.

وذكرت وكالة أنباء السعودية، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين المنظمة وتشاد وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، ووقع السفير التشادي، في نهاية اللقاء، على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.

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