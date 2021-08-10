أسيوط تطلق قافلة الأوقاف لتوزيع 4 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي بالقرى الأكثر احتياجا

أناب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، لإطلاق قافلة وزارة الأوقاف بأسيوط لتوزيع 4 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة والتي سيتم توزيعها عن طريق التنسيق بين مديريتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي وإداراتها المختلفة بالقرى والنجوع، في ضوء الإسهام المجتمعي وفي إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.

جاء ذلك بحضور فضيلة الدكتور الشيخ عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، وعزة عبد العال مدير ادارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وسامي راغب مدير ادارة الشئون الإدارية بالديوان العام.

وقال محافظ أسيوط، إن قافلة وزارة الأوقاف لتوزيع صكوك الأضاحي تأتي ضمن مشاركات القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني في رفع العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار، وفي إطار جهود الدولة لتوفير المواد الغذائية واللحوم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى ومراكز توزيع 4 أطنان لحوم مرحلة أولى وصل منها 2 طن جارٍ توزيعهم عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي وإداراتها المختلفة بقرى ومراكز المحافظة للوصول إلى الأسر المستهدفة وذلك يوميًا.

وأشاد بجهود وزارة الأوقاف وعلى رأسها فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية على أرض المحافظة والتي تشارك مع مؤسسات الدولة لتوفير الدعم ووصول المساعدات لمستحقيها وتقديم يد العون للأسر الأكثر احتياجًا تفعيلاً للمشاركة المجتمعية.

وأكد الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، توزيع تلك اللحوم على المستحقين بالقرى والنجوع وفقًا لتوجيهات وزارة الأوقاف والتي أكدت على ضرورة التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين وأننا جميعًا في خدمتهم وأن هذا حقهم علينا وعلى المجتمع ولا منة لأحد منا فيه بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم.

وشدد على عدم تصوير أحد عند التوزيع وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع الذي سيتم عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي لاستهداف الأسر المستحقة.