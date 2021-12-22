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أفادت وكالة الأنباء الصومالية، بمقتل رئيس مدينة مركا الصومالية بمحافظة شبيلي السفلى عبدالله علي أحمد وافو، جراء تفجير إرهابي نفذه إنتحاري وقع بالقرب من أمام مقر مديرية مركا.
وذكرت الوكالة، أن الانفجار أسفر عنه مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح.