رقم مميز ينتظر الزمالك أمام فيوتشر وعواد كلمة السر

تمثل مباراة الزمالك أمام فيوتشر في الجولة الـ 27 من الدوري الممتاز، والتي تقام على استاد السلام، أهمية خاصة للفريق الأبيض.

الزمالك المُنافس بقوة على لقب الدوري هذا الموسم، يأمل في تحقيق الانتصار الذي سيعزز صدارته للترتيب خاصة بعد انتصار الوصيف والمنافس المباشر بيراميدز، مساء اليوم الأربعاء على البنك الأهلي.

لكن هناك أهمية أخرى في تلك المباراة تتعلق بشباك الزمالك وحارسه محمد عواد، حيث أن الفريق الأبيض حال خروجه بشباك نظيفة في مباراة الخميس، سيصل إلى المباراة الرابعة تواليا على مستوى الدوري بشباك نظيفة، علما بأنه توقف عند 3 مباريات فقط بشباك نظيفة مرتين هذا الموسم.

المرة الأولى كانت في أبريل الماضي وتحديدا عندما فاز الزمالك على مصر المقاصة 1-0، ثم تعادل سلبيا مع فاركو، وهزم الاتحاد السكندري بهدفين دون رد، قبل أن ينكسر صمود شباك الزمالك بالفوز 2-1 على المصري.

السلسلة الثانية بدأت من مباراة المقاولون العرب 1-0 ثم 2-0 على غزل المحلة وبنفس النتيجة على سموحة ليكون على موعد مع رقم جديد حال احتفظ حارسه عواد بعذرية شباكه أمام فيوتشر.