الصحة: إطلاق 6 قوافل طبية بـ6 محافظات ضمن مبادرة حياة كريمة يومي 27 و28 يوليو

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك يومي 27 و28 يوليو الجاري.



والقوافل الطبية للكشف والعلاج مجانًا في تخصصات: (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل).



وستكون القوافل الطبية في محافظات (بني سويف - أسيوط - المنوفية - البحر الأحمر - البحيرة - أسوان)، وهي موزعة كالآتي:



- المسيد مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف.

- العوامر مركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

- زاوية رزين مركز منوف بمحافظة المنوفية.

- أم الحويطات مركز سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

- زاوية فريج مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

- الطوناب مركز إدفو شرق بمحافظة أسوان.



وأشارت الوزارة، عبر منشور في صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، إلى أنه يتوفر بالقوافل الطبية لمبادرة "حياة كريمة"، صيدلية بها كل الأدوية.



كانت وزارة الصحة أعلنت إطلاق قوافل طبية مجانية بمحافظات الجمهورية حتى يوم 31 يوليو الجاري، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".