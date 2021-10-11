وجه الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب على مجهوداته في الارتقاء بالرياضة المصرية ،وتعاونه مع الاتحادات لاستضافة مصر للبطولات الكبرى.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لبطولة العالم للخماسي الحديث للكبار والتي تستضيفها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 24 حتى 31 يوليو الجاري.

وأكد الدكتور اسماعيل عبد الغفار أن القيادة السياسية تقف داعمة خلف الرياضة المصرية مثلها كمثل كل المجالات لوضع مصر في المكانة التي تستحقها، مرحبًا بجميع الحضور وعلى رأسهم كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث ، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للعبة.

كما توجه رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالشكر لكل العاملين في الأكاديمية المشاركين في تنظيم البطولة على الجهد المبذول لانجاحها ، مطالبا الإعلام بإبراز قدرات مصر والإسكندرية والأكاديمية على استضافة البطولات نقلا للواقع الذي يرونه أمامهم.

وتمنى عبد الغفار التوفيق للاعبي منتخب الخماسي في البطولة، كما عبر عن فخره الشديد باللاعبين الذين دائمًا ما يرفعون اسم مصر عاليا في مختلف المحافل الدولية.

حضر المؤتمر، الدكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالأسكندرية، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي، والسيد مارتن داو مدير التسويق بالاتحاد الدولي، وعوض سامي عضو مجلس إدارة اتحاد الخماسي وعضو لجنة المدربين بالاتحاد الدولي، و ياسر حفني رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي، والدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالأسكندرية.